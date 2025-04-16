الأولى هذا الموسم.. ناصف حكما لمباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

محمود ناصف - حكم الداخلية - بلدية المحلة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمود ناصف لإدارة مباراة الأهلي أمام فاركو في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويعاونه أسامة عبد اللطيف ومحمد سعيد شيكا مساعدان، والسيد منير حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو مصطفى مدحت، ويساعده أحمد بكر.

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وأدار ناصف مباراة للأهلي الموسم الماضي أمام بلدية المحلة والتي انتهت بفوز الأحمر 2-1 في الجولة الـ22 من بطولة الدوري، فيما أدار هذا الموسم 3 مباريات في الدوري لم يكن من بينهم الأهلي.

ويلتقي الأهلي أمام فاركو في تمام الرابعة عصر الخميس على استاد السلام.

وفي المجموعة ذاتها، يدير محمد الصباحي مباراة طلائع الجيش أمام إنبي في المباراة المقررة على استاد جهاز الرياضة العسكري الساعة الرابعة عصرًا.

ويعاونه حسن رمضان، وكريم السعيد، ونورا السيد حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو محمود بسيوني، ويعاونه أحمد حامد فهيم.

ويتصدر إنبي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل إلى ربع النهائي، فيما يتنافس طلائع الجيش 4 نقاط، وفاركو نقطة واحدة على المقعد الثاني في المجموعة.

أما الأهلي فتلقى خسارتين ويتواجد في ذيل المجموعة.

ويخوض الأهلي مباراة فاركو بفريق الشباب، في ظل سفر الفريق الأول إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقيا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويحتاج طلائع الجيش إلى التعادل أو الفوز للتأهل صحبة إنبي، فيما يحتاج فاركو ( فارق أهداف -1) إلى الفوز، مع خسارة طلائع الجيش (+2)، بالإضافة لتعويض الفريق السكندري فارق الأهداف الثلاثة.

وفي المجموعة الثانية، يدير صبحي العمراوي مباراة غزل المحلة أمام المصري المقررة الساعة السابعة مساءً على استاد السويس الجديد.

ويعاونه أحمد فتحي عيسى، ويارا عاطف، بالإضافة إلى شاهندا المغربي حكما رابعا.

ويتواجد خالد الغندور على تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد توفيق طلب.

وأسندت لجنة الحكام مباراة زد أمام سيراميكا كليوباترا للحكم عاطف حسين.

ويعاونه عمران فريج ومحمد أحمد حسين، وأحمد ناصر حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو أحمد جابر، ويعاونه هشام الدسوقي.

ويلتقي الفريقان الساعة السابعة مساءً على استاد المقاولون العرب.

وضمن البنك الأهلي تأهله عن تلك المجموعة المكونة من 5 فرق بعد احتلاله الصدارة برصيد 8 نقاط.

فيما يشهد صراع المركز الثاني منافسة شرسة بين سيراميكا كليوباترا، وغزل المحلة ولكل منهما 4 نقاط، ويلاحقهما المصري بـ3 نقاط، فيما ودع زد المنافسة بخسارتين وتعادل بنقطة وحيدة في المركز الخامس.

ويمكنك معرفة فرص الفرق في التأهل إلى الدور ربع النهائي من خلال الضغط هنا

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