لاوتارو: إنتر لا يستسلم أبدا.. وسنفكر في لقاء برشلونة لاحقا

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 23:34

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

سنووصل إنتر للمربع الذهبي بعدما تعادل مع بايرن ميونيخ 2-2 في سان سيرو مستفيدا من الفوز 2-1 ذهابا في ألمانيا.

وقال هداف النيراتزوي عبر أمازون برايم: "سنتذكر تلك المباراة لفترة طويلة، إنتر لا يستسلم أبدا، لدينا شخصية وقلب وعقل، عانينا لكننا أظهرنا مرة أخرى أننا نستطيع فعل أشياءً عظيمة".

وأضاف "لقاء برشلونة؟ مباراة مهمة أمام خصم عظيم، لديهم تاريخ كبير في دوري الأبطال، لكن الآن سنركز في الدوري، ولدينا الوقت قبل أن نفكر في تلك المواجهة".

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ويستعد إنتر للقاء برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال خلال شهر أبريل الجاري.

ويتصدر الأفاعي ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن نابولي قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

للمرة الأولى في دوري الأبطال إنتر لا يخسر على ملعبه أمام بايرن بعد 3 مباريات سابقة فاز الفريق الألماني بهم جميعا

إنتر ميلان مدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 13 مباراة، بينما وصل رصيده على أرضه إلى 21 مباراة دون هزيمة

لاوتارو مارتينيز دوري أبطال أوروبا إنتر
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