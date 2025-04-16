لاوتارو: إنتر لا يستسلم أبدا.. وسنفكر في لقاء برشلونة لاحقا

سنووصل إنتر للمربع الذهبي بعدما تعادل مع بايرن ميونيخ 2-2 في سان سيرو مستفيدا من الفوز 2-1 ذهابا في ألمانيا.

وقال هداف النيراتزوي عبر أمازون برايم: "سنتذكر تلك المباراة لفترة طويلة، إنتر لا يستسلم أبدا، لدينا شخصية وقلب وعقل، عانينا لكننا أظهرنا مرة أخرى أننا نستطيع فعل أشياءً عظيمة".

وأضاف "لقاء برشلونة؟ مباراة مهمة أمام خصم عظيم، لديهم تاريخ كبير في دوري الأبطال، لكن الآن سنركز في الدوري، ولدينا الوقت قبل أن نفكر في تلك المواجهة".

ويستعد إنتر للقاء برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال خلال شهر أبريل الجاري.

ويتصدر الأفاعي ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن نابولي قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

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إنتر ميلان مدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 13 مباراة، بينما وصل رصيده على أرضه إلى 21 مباراة دون هزيمة