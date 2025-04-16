مجدى عبد العاطى لـ في الجول: حققنا مكاسب عديدة رغم الخسارة أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 23:27

كتب : هاني العوضي

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

عدد مجدي عبد العاطي مدرب الاتحاد مكاسب فريقه رغم الخسارة أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر.

ونجح الإسماعيلي في الفوز على حساب الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس العاصمة.

وقال عبد العاطي في نصريحات خاصة لـFilGoal.com : "سعيد جدا بقرار اللعب بفريق 2005 أمام الاسماعيلى رغم النتيجة السلبية إلا أن التجربة نجحت من وجهى نظرى فى منح جزء من الخبرات للاعبين صغار السن، بالعب امام فريق كبير مثل الاسماعيلى ووسط جماهيره

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وأضاف "بالطبع سنعتمد فى الفترة المقبلة على بعض العناصر من هذا الفريق الشاب، وطالبت بالفعل بضم عبد الله فوزى وحسن محمد لتدريبات الفريق غدا لظهورهم بمستوى مميز وهم لاعبان سيكون لهم شأن كبير".

وأتم عبد العاطي "الاعتماد على الناشئين مع وجود بعض الخبرات هو الحل الأمثل فى المرحلة المقبلة رغم حساسية موقف الفريق في مسابقة الدوري".

سجل هدفي الإسماعيلي محمد وجدي في الدقيقة 66، قبل أن يضيف عماد حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وفي التوقيت ذاته بنفس الجولة، سقط بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد المكس في الإسكندرية.

سجل هدفي حرس الحدود محمود أوكا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف فرانك إيتوجا الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد انفراده بالحارس.

وشارك بيراميدز في المباراة بفريق 2005، في ظل ارتباط الفريق الأول بمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر يوم السبت المقبل.

وضمن حرس الحدود صدارة المجموعة بعد الفوز في مبارياته الثلاث بـ 9 نقاط مسجلا 5 أهداف وتلقى هدفا وحيدا.

وتأهل الإسماعيلي في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع بيراميدز، ولكن فارق الأهداف رجح كفة الدراويش.

الإسماعيلي سجل 5 أهداف وتلقى 4 بفارق أهداف (+1)، فيما سجل بيراميدز 4 أهداف وتلقى 4 بفارق أهداف (صفر).

فيما تذيل الاتحاد السكندري المجموعة بعدما خسر مواجهاته الثلاث متلقيا 5 أهداف، فيما لم يسجل أي هدف.

وتنص لوائح كأس عاصمة مصر على اللجوء لفارق الأهداف حال تساوي فريقين في النقاط، وهو ما رجح كفة الإسماعيلي.

وتأهل عن المجموعة الأولى بتروجيت، وومودرن سبورت، والبنك الأهلي عن المجموعة الثانية، وإنبي عن المجموعة الثالثة، قبل أن يتأهل حرس الحدود والإسماعيلي عن المجموعة الرابعة.

وتتنافس فرق سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة والمصري على البطاقة الثانية في المجموعة الثانية، وكذلك يتنافس طلائع الجيش وفاركو على البطاقة الثانية في المجموعة الثالثة.

ويواجه حرس الحدود والإسماعيلي، أول وثاني المجموعة الثالثة.

الاتحاد الإسماعيلي مجدي عبد العاطي
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