مواجهتان ناريتان.. موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل أرسنال الإنجليزي وإنتر الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليكتمل أضلاع المربع الذهبي.

وتخطى أرسنال، منافسه ريال مدريد صاحب الرقم القياسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، بعد الفوز على ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة في إنجلترا، قبل تكرار الفوز إيابا على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما إنتر فنجح في إقصاء متكرر لبايرن ميونيخ الألماني بعد التعادل على ملعب سان سيرو بهدفين لكل فريق، مستغلا الفوز ذهابا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

وحجز برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي مقعدهما في نصف النهائي بإقصاء بروسيا دورتموند الألماني وأستون فيلا الإنجليزي على الترتيب.

برشلونة تجاوز دورتموند بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين، فيما أقصى باريس منافسه الإنجليزي بنتيجة 5-4.

وبتلك النتائج يضرب إنتر موعدا مع برشلونة، فيما يلتقي أرسنال أمام باريس سان جيرمان في مباراتي نصف النهائي.

مباراة ذهاب برشلونة أمام إنتر تقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في كاتالونيا يوم 30 إبريل، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو في مدينة ميلان يوم 6 مايو.

أما مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان فيقام الذهاب على ملعب الإمارات في لندن يوم 29 إبريل، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء في باريس يوم 7 مايو.

وتقام المباراة النهائية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 31 مايو.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو النادي الوحيد بين الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي الذي تأهل بعد خوضه الملحق المؤهل لدور الـ16، فيما تأهلت فرق برشلونة وأرسنال وإنتر بعد تواجدهم ضمن الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري ليتأهلون مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

وتوج برشلونة بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، فيما توج إنتر باللقب في 3 نسخ.

ولم يتوج باريس سان جيرمان وأرسنال باللقب من قبل.

وبذلك تأكد أن يشهد نهائي دوري الأبطال نسخة 2024 - 2025 تواجد فريق في المباراة النهائية لم يتوج باللقب من قبل.