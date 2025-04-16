الـ 90 دقيقة بدون فائدة في برنابيو.. أرسنال يواصل عقدته ويطيح بـ ريال مدريد من دوري الأبطال

لم تنجح محاولات شحن لاعبي ريال مدريد وحساباته الرسمية لجماهير الفريق من أجل "ريمونتادا" جديدة وهذه المرة أمام أرسنال.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا بعد التغلب على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في سنتياجو برنابيو.

وتأهل أرسنال بعد التغلب في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل ثم الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.

وواصل أرسنال في ترسيخ عقدته أمام ريال مدريد بعدم الخسارة طوال تاريخ مواجهاتهم في دوري الأبطال.

ويصل أرسنال إلى نصف النهائي لأول مرة منذ نسخة 2009.

وكان الحساب الرسمي لريال مدريد ولاعبي الفريق قد نشروا تحت عنوان "90 دقيقة طويلة في سنتياجو برنابيو" في إشارة إلى صعوبة مواجهة الفريق على ملعبه.

ولم تنجح ثقة ريال مدريد في الريمونتادا بالعودة أمام أرسنال في ربع نهائي دوري الأبطال.

وصف المباراة

بدأت المباراة حماسية من ريال مدريد بحثا عن التقدم المبكر وبدء الريمونتادا.

وسجل كيليان مبابي هدفا في الدقيقة الثانية من عرضية فينيسيوس جونيور لكن لم يتم احتسابه بسبب التسلل.

وباغت ساكا دفاعات ريال مدريد في الدقيقة السادسة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لكورتوا.

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق في الدقيقة الثامنة بعدما حول تسديدة ساكا إلى ركنية.

وتدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة العاشرة بسبب ركلة جزاء محتملة لأرسنال بسبب دفع راؤول أسينسيو وبالفعل تم احتسابها.

وأهدر ساكا ركلة الجزاء في الدقيقة 13 بعدما سددها على طريقة بانينكا وتصدى لها تيبو كورتوا بنجاح.

واشتعل ملعب برنابيو في الدقيقة 23 بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء على ديكلان رايس لصالح مبابي، وبعد 5 دقائق تم إلغاء ركلة الجزاء بعد تدخل تقنية الفيديو.

وضغط ريال مدريد في الشوط الثاني بحثا عن تسجيل أول الأهداف ودفع أنشيلوتي بالثلاثي داني سيبايوس وفران جارسيا وإندريك بدلا من رودريجو وفاسكيز وديفيد ألابا في الدقيقة 61.

ونجح ساكا في تسجيل هدف قتل المباراة في الدقيقة 65 بعد استغلال تمريرة أوديجارد وتحويلها بطريقة رائعة داخل شباك كورتوا.

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لكن سرعان ما أدرك فينسيوس التعادل في الدقيقة 67 بسبب خطأ قاتل من ويليام ساليبا وحولها لهدف.

وقتل مارتينيلي المباراة في الدقيقة 93 بعد تسجيل هدف رائع من هجمة مرتدة.

فينيسيوس يفك العقدة دون فائدة

فك فينيسيوس جونيور عقدة تسجيل ريال مدريد في شباك أرسنال بعد 4 مباريات كاملة.

وسجل فينيسيوس أول أهداف ريال مدريد في شباك أرسنال بتاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وفشل ريال مدريد في تسجيل أي هدف خلال ثلاث مواجهات سابقة.

ونجح فينيسيوس في التسجيل بعد استغلال خطأ فادح مشترك بين الثنائي ديفيد رايا وويليام ساليبا.

كما حقق فينيسيوس جونيور رقما مميزا جديدا بعد أن انضم لقائمة نجوم ريال مدريد الذين سجلوا 50 هدفا بتاريخ دوري الأبطال.

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ورفع البرازيلي رصيده إلى 50 هدفا ليصبح رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل ذلك العدد من الأهداف في دوري الأبطال.

وبذلك ينضم فينيسيوس لقائمة تضم كل من كريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس وكريم بنزيمة.

ولم تنجح أرقام فينيسيوس المميزة اليوم في قيادة ريال مدريد للتأهل إلى نصف النهائي.

رقم مميز لساكا

حقق بوكايو ساكا رقما مميزا بهدفه في شباك ريال مدريد، إذ رفع رصيده إلى 15 مساهمة تهديفية بدوري الأبطال.

ونجح ساكا خلال 16 مشاركة في دوري أبطال أوروبا بشكل عام أن يساهم في 15 هدفا.

ورفع ساكا رصيده إلى 9 أهداف مقابل 6 تمريرات حاسمة.

وكان ساكا قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء عندما سددها بطريقة "بانينكا" وتصدى لها تيبو كورتوا بنجاح.

عقدة مستمرة

استمرت عقدة أرسنال أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إذ لم ينجح النادي الملكي في تحقيق أي انتصار على أرسنال.

ونجح أرسنال خلال 4 مواجهات ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الحفاظ على سجله دون هزيمة.

وفاز أرسنال في ثلاث مباريات مقابل تعادل وحيد.

وسجل أرسنال خلال أربع مواجهات، ستة أهداف بينما استقبل هدفا واحدا أمام ريال مدريد.

غياب أول منذ 2020

يغيب ريال مدريد عن المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2020.

وخلال أربع نسخ ماضية تواجد ريال مدريد بشكل دائم في المربع الذهبي.

وودع ريال مدريد ثمن نهائي دوري الأبطال في 2020 أمام مانشستر سيتي.

ظهور أول منذ 16 عاما

يعود أرسنال للظهور في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2009.

وكان آخر ظهور لأرسنال في المربع الذهبي عندما ودع أمام مانشستر يونايتد في نسخة 2009.

وبشكل عام يصل أرسنال إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسخة 2006 و2009.