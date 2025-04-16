كسر العقدة.. إنتر يرفض الهزيمة من بايرن ويحجز مقعدا في نصف نهائي الأبطال

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

بنجامين بافار - إنتر ضد بايرن ميونيخ

كسر إنتر عقدة الخسارة من بايرن ميونيخ في ملعبه ليحجز مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل إنتر على ملعبه ضد بايرن ميونيخ 2-2، ليستفيد من فوزه ذهابا 2-1 بميونيخ.

سجل لاتاورو مارتينيز وبنجامين بافار هدفي إنتر ميلان في شباك بايرن ميونيخ.

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فيما أحرز هاري كين وإريك داير هدفي بايرن في شباك الفريق الإيطالي.

بذلك ضمن إنتر ميلان التأهل لنصف النهائي ليواجه برشلونة المتأهل على حساب بوروسيا دورتموند.

للمرة الأولى في دوري الأبطال إنتر لا يخسر على ملعبه أمام بايرن بعد 3 مباريات سابقة فاز الفريق الألماني بهم جميعا

إنتر ميلان مدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 13 مباراة، بينما وصل رصيده على أرضه إلى 21 مباراة دون هزيمة

وصف المباراة

بدأ إنتر ميلان المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا، مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

وسدد ماركوس تورام كرة خطيرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ورد هاري كين بضربة رأسية متقنة لكنها مرت أعلى المرمى.

وتصدى يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان لتسديدة قوية من مايكل أوليسى جناح بايرن.

وبمجهود فردي رائع افتتح هاري كين التسجيل لبايرن ميونيخ من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وعدل إنتر النتيجة بعد ركنية من الجهة اليسرى نفذها ديماركو بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى لاوتارو الذي سددها بالقدم اليمنى سكنت الزاوية اليمنى في الدقيقة 58.

ونفذ هاكان لاعب إنتر ركلة ركنية من الجهة اليمنى بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية رائعة بافار سكنت المرمى في الدقيقة 63.

وأدرك إريك داير هدف التعادل بضربة رأسية متقنة بعد عرضية من مايكل أوليسي في الدقيقة 75.

وأهدر هاري كين فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث لبايرن ووضع الكرة أعلى من المرمى.

وتصدى يان سومر حارس إنتر ميلان لفرصة خطيرة قبل اطلاق صافرة النهاية.

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