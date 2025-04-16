بمشاركة حجازي.. خطوة واحدة تقرب نيوم من التأهل لـ الدوري السعودي
الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 22:43
كتب : FilGoal
ساهم أحمد حجازي في اقتراب نيوم خطوة من التأهل لأول مرة في تاريخه لـ الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : نيوم
وفاز نيوم على البكيرية بنتيجة 2-0 في الجولة 29 من الدوري السعودي الدرجة الأولى.
وبدأ حجازي اللقاء أساسيا ومرتديا شارة قيادة الفريق، وأكمل اللقاء حتى نهايته.
وتقدم نيوم بفضل هدف كارلوس جونيور ثم عزز عباس الحسن النتيجة بالهدف الثاني.
الفوز رفع رصيد نيوم لـ 66 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن النجمة صاحب المركز الثاني.
خـــطــوة واحــدة 🔜#نادي_نيوم_الرياضي pic.twitter.com/FTrcUB6WVg— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) April 16, 2025
ويتأهل المتصدر ووصيفه إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما يخوض أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس ملحق الصعود.
ويحتاج نيوم للفوز في مباراة واحدة فقط من الـ 5 المتبقية من أجل حسم التأهل للدوري السعودي بشكل رسمي.
📊 | جدول ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة 29 ⬇️#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/lRBWiz1Kbg— دوري يلو (@FDL_KSA) April 16, 2025
وسيلتقي نيوم في الجولة المقبلة مع فريق العربي الذي يحتل المركز الـ 11 في جدول الترتيب.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/vrrCJmnO1i— دوري يلو (@FDL_KSA) April 16, 2025