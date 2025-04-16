بمشاركة حجازي.. خطوة واحدة تقرب نيوم من التأهل لـ الدوري السعودي

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

ساهم أحمد حجازي في اقتراب نيوم خطوة من التأهل لأول مرة في تاريخه لـ الدوري السعودي.

أحمد حجازي

النادي : نيوم

نيوم

وفاز نيوم على البكيرية بنتيجة 2-0 في الجولة 29 من الدوري السعودي الدرجة الأولى.

وبدأ حجازي اللقاء أساسيا ومرتديا شارة قيادة الفريق، وأكمل اللقاء حتى نهايته.

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وتقدم نيوم بفضل هدف كارلوس جونيور ثم عزز عباس الحسن النتيجة بالهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد نيوم لـ 66 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن النجمة صاحب المركز الثاني.

ويتأهل المتصدر ووصيفه إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما يخوض أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس ملحق الصعود.

ويحتاج نيوم للفوز في مباراة واحدة فقط من الـ 5 المتبقية من أجل حسم التأهل للدوري السعودي بشكل رسمي.

وسيلتقي نيوم في الجولة المقبلة مع فريق العربي الذي يحتل المركز الـ 11 في جدول الترتيب.

نيوم أحمد حجازي الدوري السعودي
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