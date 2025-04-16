مدرب الإسماعيلي: حققنا نتائج إيجابية.. والتأهل لربع نهائي كأس العاصمة يمنحنا الثقة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الاتحاد

يرى أحمد صديق المدرب العام للإسماعيلي، أن تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) يمنحه الثقة.

وحقق الإسماعيلي الفوز على حساب الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس العاصمة.

وتأهل الإسماعيلي إلى ربع النهائي في كأس العاصمة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة ليواجه أول المجموعة الثالثة (إنبي أو طلائع الجيش).

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وأوضح صديق في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "المكسب أمام الاتحاد والتأهل يمنح اللاعبين والجهاز الفني ثقة كبيرة"

وأكمل المدرب العام للإسماعيلي: "الجهاز الفني الجديد حقق نتائج إيجابية بالفوز سابقا في مباراتين والتعادل في مباراة رغم الظروف الصعبة".

وتولى الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى المسؤولية الفنية للفريق يوم 7 مارس السابق.

وحقق الإسماعيلي بالقيادة الفنية الجديدة الفوز على طلائع الجيش في الدوري بهدف نظيف، قبل التعادل أمام بيراميدز 2-2 في كأس الرابطة، ثم التعادل أمام الاتحاد أمام الدوري سلبيا، قبل الفوز أمام زعيم الثغر بهدفين في كأس الرابطة.

وأتم صديق: "نلقى دعم كبير من الجماهير ومجلس الإدارة، مباريات الدوري المقبلة صعبة، مباريات كؤوس، ومركز الإسماعيلي الحالي لا يليق به".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في مجموعة الهبوط في الدوري برصيد 18 نقطة.

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