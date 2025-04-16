بسبب حركة غير أخلاقية.. التحقيق مع حارس الصفاقسي التونسي

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

أيمن دحمان - الدنمارك × تونس

استدعت رابطة الأندية التونسية، أيمن دحمان حارس مرمى الصفاقسي التونسي للتحقيق.

وستحقق رابطة الأندية التونسية مع دحمان بسبب حركة غير أخلاقية في مباراة فريقه ضد الملعب التونسي.

وشهدت مباراة الصفاقسي ضد الملعب التونسي احتساب 4 ركلات جزاء.

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وتصدى دحمان لركلتي جزاء وقام بعد إحداهما بإشارة اعتبرتها رابطة الأندية تستحق الاستدعاء للتحقيق.

استدعاء دحمان جاء بعد أيام من معاقبة الجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي بسبب تصرف مشابه.

وتعرض البلايلي لعقوبة الإيقاف مباراتين مع غرامة مالية نقترب من 85 ألف دولار.

يذكر أن دحمان شارك مع المنتخب التونسي في منافسات النسخة الأخيرة من كأس العالم 2022 بقطر.

الصفاقسي التونسي أيمن دحمان
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