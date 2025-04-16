دوري أبطال أوروبا - رقم سلبي لـ أرسنال بعد تألق كورتوا أمام ركلة ساكا

تألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في التصدي لركلة جزاء سددها بوكايو ساكا لاعب أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو في إياب ربع نهائي الأبطال بعدما فاز ذهابا بنتيجة 3-0.

وتحصل الضيوف على ركلة جزاء في الدقيقة 10 إثر تعرض ميكيل ميرينو لعرقلة من راؤول أسينسيو.

وانبرى ساكا لركلة الجزاء وسددها بطريقة "بانينكا" على يمين كورتوا، لكن الحارس الكرواتي تألق وأبعدها بأطراف أصابعه ببراعة في الدقيقة 14.

ويعد ريال مدريد أكثر فريق احتسب ضده ركلات جزاء هذا الموسم في دوري الأبطال بالتساوي مع أتليتكو مدريد وفينورد.

وتصدى كورتوا لثالث ركلة جزاء في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته.

وإجمالا تصدى لـ 8 من أصل 39 واجهها في جميع المسابقات بقميص ريال مدريد.

فيما أضاع ساكا أول ركلة جزاء له في دوري الأبطال من أصل 2 سددهما.

ويعد أرسنال أكثر فريق أهدر ركلات جزاء هذا الموسم في دوري الأبطال برصيد 3 ركلات ويليه 2 لأتالانتا وإنتر وجيرونا وريال مدريد.

وانتصر أرسنال ذهابا بنتيجة 3-0 ويكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين من أجل التأهل لنصف النهائي.