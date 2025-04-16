منتخب مصر تحت 16 عاما يتعادل مع هيرتا برلين وديا

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 16 عاما

تعادل منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنه بدون أهداف مع فريق هيرتا برلين فى أولى مبارياته ببطولة نادى زد الودية الدولية.

وانطلقت اليوم الأربعاء بطولة نادي زد الودية الدولية.

ويلعب المنتخب المصري غدا مباراتين في البطولة ضد أسيك أبيدجان وريسنج.

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ويلعب منتخب مصر ضد أسيك أبيدجان في الحادية عشر والنصف صباحا.

فيما يلعب منتخب مصر ضد ريسنج في تمام الساعه الخامسة مساء.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف 30 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الحالي.

وسيتخلل المعسكر المشاركة فى بطولة زد الدولية والتى ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008.

ويستضيف نادي زد البطولة الودية خلال الفترة من 16 إلى 19 من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب مصر تحت 16 عاما
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