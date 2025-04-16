منتخب مصر تحت 16 عاما يتعادل مع هيرتا برلين وديا

تعادل منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنه بدون أهداف مع فريق هيرتا برلين فى أولى مبارياته ببطولة نادى زد الودية الدولية.

وانطلقت اليوم الأربعاء بطولة نادي زد الودية الدولية.

ويلعب المنتخب المصري غدا مباراتين في البطولة ضد أسيك أبيدجان وريسنج.

ويلعب منتخب مصر ضد أسيك أبيدجان في الحادية عشر والنصف صباحا.

فيما يلعب منتخب مصر ضد ريسنج في تمام الساعه الخامسة مساء.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف 30 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الحالي.

وسيتخلل المعسكر المشاركة فى بطولة زد الدولية والتى ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008.

ويستضيف نادي زد البطولة الودية خلال الفترة من 16 إلى 19 من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الإفريقية.