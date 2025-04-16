الإسماعيلي يخطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العاصمة.. والحرس يقصي بيراميدز

خطف نادي الإسماعيلي بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) على حساب بيراميدز.

ونجح الإسماعيلي في الفوز على حساب الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس العاصمة.

سجل هدفي الإسماعيلي محمد وجدي في الدقيقة 66، قبل أن يضيف عماد حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

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وفي التوقيت ذاته بنفس الجولة، سقط بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد المكس في الإسكندرية.

سجل هدفي حرس الحدود محمود أوكا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف فرانك إيتوجا الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد انفراده بالحارس.

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وشارك بيراميدز في المباراة بفريق 2005، في ظل ارتباط الفريق الأول بمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر يوم السبت المقبل.

وضمن حرس الحدود صدارة المجموعة بعد الفوز في مبارياته الثلاث بـ 9 نقاط مسجلا 5 أهداف وتلقى هدفا وحيدا.

وتأهل الإسماعيلي في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع بيراميدز، ولكن فارق الأهداف رجح كفة الدراويش.

الإسماعيلي سجل 5 أهداف وتلقى 4 بفارق أهداف (+1)، فيما سجل بيراميدز 4 أهداف وتلقى 4 بفارق أهداف (صفر).

فيما تذيل الاتحاد السكندري المجموعة بعدما خسر مواجهاته الثلاث متلقيا 5 أهداف، فيما لم يسجل أي هدف.

وتنص لوائح كأس عاصمة مصر على اللجوء لفارق الأهداف حال تساوي فريقين في النقاط، وهو ما رجح كفة الإسماعيلي.

وتأهل عن المجموعة الأولى بتروجيت، وومودرن سبورت، والبنك الأهلي عن المجموعة الثانية، وإنبي عن المجموعة الثالثة، قبل أن يتأهل حرس الحدود والإسماعيلي عن المجموعة الرابعة.

وتتنافس فرق سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة والمصري على البطاقة الثانية في المجموعة الثانية، وكذلك يتنافس طلائع الجيش وفاركو على البطاقة الثانية في المجموعة الثالثة.

ويواجه حرس الحدود والإسماعيلي، أول وثاني المجموعة الثالثة.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي: إنبي 6 نقاط، وطلائع الجيش 4 نقاط، وفاركو نقطة، والأهلي 0.

ويلتقي الأهلي أمام فاركو، وإنبي أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من المجموعة يوم الخميس.