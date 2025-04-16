انتهت في أبطال أوروبا - إنتر (2)-(2) بايرن ميونيخ.. تأهل تاريخي

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

مباراة بايرن أمام إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونيخ ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف إنتر منافسه بايرن ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وحقق إنتر الفوز ذهابا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ بنتيجة 2-1.

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لمتابعة بايرن ميونيخ ضد إنتر ميلان دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق75 داير يسجل هدف التعادل لبايرن ميونيخ بضربة رأسية رائعة

ق63 جووول الثاني: ركنية من الجهة اليمنى نفذها هاكان بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية رائعة بافار سكنت المرمى.

ق58 جووول التعادل: ركنية من الجهة اليسرى نفذها ديماركو بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى لاوتارو الذي سددها بالقدم اليمنى سكنت الزاوية اليمنى.

ق52 هاري كين يسجل هدف التقدم لبايرن بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق50 جوناس أوربيخ حارس بايرن ميونيخ يتصدى لكرة خطيرة من ماركوس تورام

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نهاية الشوط الأول

ق43 ركلة حرة لصالح بايرن ميونيخ من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها كيميتش بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على مرمى إنتر.

ق29 ركلة حرة لصالح إنتر من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها ديماركو بكرة عرضية انتهت بتسديدة من أتشيربي مرت من أمام ماركوس تورام وذهبت إلى ركلة مرمى.

ق21 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب بايرن ميونيخ أوليسي ولكن ترتطم بالدفاع وتذهب إلى منطقة وسط الملعب.

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ إنتر
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