ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: روزه المرشح الأبرز لقيادة فولفسبورج الموسم المقبل

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 20:39

كتب : FilGoal

مدرب بوروسيا دورتموند - ماركو روزه

دخل ماركو روزه المدير الفني قائمة المرشحين لقيادة فولفسبورج بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان قد تم إقالة روزه من قيادة لايبزيج الشهر الماضي.

وارتبط اسم ماركو روزه بالأهلي المصري خلال الأيام الماضية لتولي قيادة الفريق خلفا لمارسيل كولر.

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وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن روزه بات من أبرز المرشحين لقيادة فولفسبورج وخلاف رالف هانزهوتل المتوقع رحيله هذا الصيف.

ويعاني فولفسبورج في الدوري الألماني بعدما تعرض للهزيمة في آخر أربع مباريات خاضهم الفريق.

ويقبع فولفسبورج في المركز الثاني عشر في الدوري الألماني قبل مباراته هذا الأسبوع أمام مانيز.

وأشار تقرير بيلد إلى أن هناك بعض الأسماء الأخرى المرشحة مع روزه مثل توماس فرانك مدرب برينتفورد وألكسندر بليسين مدرب سانت باولي وبو سفينسون مدرب يونيون برلين وجاكوب نسيتروب مدرب كوبنهاجن.

ولم يحقق فولفسبورج الفوز في آخر 5 مباريات خاضهم بالدوري الألماني.

الأهلي فولفسبورج ماركو روزه
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