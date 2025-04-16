الدوري - موعد مباراة الزمالك ضد المصري

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

ودع الزمالك منافسات بطولة كأس عاصمة رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد.

ويعود الزمالك لمنافسات الدوري المصري من جديد يوم 1 مايو المقبل.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي.

أخبار متعلقة:
بيسيرو يمنح لاعبي الزمالك راحة 4 أيام بعد الخروج من كأس العاصمة هدف واحد لا يكفي.. الزمالك يودع كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة أول تعليق من الزمالك على موقف النادي من قضية بوبيندزا بعد وفاته رئيس التظلمات لـ في الجول: الزمالك لم يطلب هبوط الأهلي.. وجلسة 23 أبريل للدراسة

وتأتي المباراة في الجولة الثالثة من المرحلة الختامية بمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك أمام حرس الحدود يوم الخميس الموافق 1 مايو.

ويستضيف استاد برج العرب المباراة بين الفريقين.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

الزمالك المصري
نرشح لكم
مدرب الإسماعيلي: حققنا نتائج إيجابية.. والتأهل لربع نهائي كأس العاصمة يمنحنا الثقة قبل نهائي الأبطال بـ4 أيام.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر شوقي غريب يتولى قيادة المريخ السوداني الزمالك يستدعي زيزو للتحقيق .. ويخاطب اتحاد الكرة بشأن تغيبه عن الفريق منتخب مصر تحت 16 عاما يتعادل مع هيرتا برلين وديا الإسماعيلي يخطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العاصمة.. والحرس يقصي بيراميدز بيسيرو يمنح لاعبي الزمالك راحة 4 أيام بعد الخروج من كأس العاصمة "لا يزال الوزير يفرض السرية".. الأهلي يجدد طلبه إلى رئيس الوزراء بشأن قانون الرياضة
أخر الأخبار
غاب هاو؟ لا مشكلة.. نيوكاسل يكتسح بالاس بخماسية 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كسر العقدة.. إنتر يرفض الهزيمة من بايرن ويحجز مقعدا في نصف نهائي الأبطال 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة حجازي.. خطوة واحدة تقرب نيوم من التأهل لـ الدوري السعودي 28 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب الإسماعيلي: حققنا نتائج إيجابية.. والتأهل لربع نهائي كأس العاصمة يمنحنا الثقة 36 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب حركة غير أخلاقية.. التحقيق مع حارس الصفاقسي التونسي ساعة | الوطن العربي
قبل نهائي الأبطال بـ4 أيام.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال أوروبا - رقم سلبي لـ أرسنال بعد تألق كورتوا أمام ركلة ساكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
شوقي غريب يتولى قيادة المريخ السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش