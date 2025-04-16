الدوري - موعد مباراة الزمالك ضد المصري

ودع الزمالك منافسات بطولة كأس عاصمة رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد.

ويعود الزمالك لمنافسات الدوري المصري من جديد يوم 1 مايو المقبل.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي.

وتأتي المباراة في الجولة الثالثة من المرحلة الختامية بمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك أمام حرس الحدود يوم الخميس الموافق 1 مايو.

ويستضيف استاد برج العرب المباراة بين الفريقين.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.