تقرير: تاري يقترب من تولي منصب المدير الرياضي لـ ميلان.. وأليجري المرشح الأول كمدرب

أصبح إيجلي تاري الأقرب لتولي منصب المدير الرياضي لـ ميلان ما يجعل ماسيميليانو أليجري الأقرب لتدريب الروسونيري من جديد.

وتواصل إدارة ميلان البحث عن مدير رياضي للاستعداد للموسم الجديد بالإضافة لتعيين مدرب يتولى تدريب الفريق خلفا لسيرجيو كونسيساو.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن تاري المدير الرياضي السابق للاتسيو الأقرب لتولي المهمة ذاتها في ميلان.

وكشف التقرير أن تاري يفضل استقدام أليجري كمدير فني للفريق كأول خيار له.

وأوضح التقرير أن أليجري هو الخيار الأول لجيري كاردينالي مالك ميلان وكذلك المدير التقني جوفيري مونكادا.

ويحتل ميلان المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس الرابع قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

ويتفوق حاليا تاري على فابيو باراتيتشي للاقتراب من تولي المدير الرياضي للفريق.

ورحل أليجري عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.

وقاد أليجري تدريب ميلان لمدة 4 مواسم من قبل خلال الفترة ما بين 2010 وحتى 2014.

وقاد الإيطالي ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي في 2011.