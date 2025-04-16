خبر في الجول - إعارة ثنائي سلة الاتحاد المحترف لمدة شهر

يخوض ثنائي فريق سلة الاتحاد السكندري المحترف فترة إعارة قبل نهائيات منافسات الدوري الإفريقي.

وحسم الاتحاد السكندري تأهله إلى النهائيات بالعلامة الكاملة في التصفيات التي أقيمت بالمغرب.

وعلم FilGoal.com أن ثنائي جنوب السودان، ماجوك دينج ودينج دينج سينتقل لفترة إعارة لمدة شهر.

ويعود الثنائي مجددا إلى قائمة الاتحاد في منتصف مايو المقبل قبل شهر من النهائيات المقرر إقامتها في جنوب إفريقيا.

وينتقل ماجوك دينج إلى اتحاد جدة السعودي، بينما دينج دينج ينتقل إلى نادي بيروت اللبناني.

وتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة بشكل مباشرة للنهائيات بالإضافة لـ أفضل فريقين احتلا المركز الثالث في ترتيب الـ 3 مجموعات.

وتقام نهائيات البطولة بداية من 14 يونيو المقبل في جنوب إفريقيا.

وتغلب الاتحاد السكندري على كل من الفتح الرباطي المغربي وريفرز هوبرز النيجيري واستاد مالي خلال ست مباريات.