التشكيل - مولر أساسي مع بايرن.. وتبديل وحيد في تشكيل إنتر بـ دوري الأبطال

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ

يستضيف إنتر الإيطالي منافسه بايرن ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وحقق إنتر الفوز ذهابا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ بنتيجة 2-1.

وأجرى فينسينت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ تبديل وحيد عن مباراة الذهاب بالبدء بـ توماس مولر بدلا من رافاييل جيريرو

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ويبدأ بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوناس أوربيج

الدفاع: يوسيب ستانشيتش - كيم مين جاي - إيريك داير - كونراد لايمار

الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جورتسيكا

وسط الهجوم: ليروى ساني - توماس مولر - مايكل أوليسي

الهجوم: هاري كين

ويغيب عن بايرن ميونيخ كلا من: ألفونسو ديفيز، وجمال موسيالا، وكينجسلي كومان، ومانويل نوير، وأوباميكانو بسبب الإصابة.

أما سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر فأعاد فيديريكو ديماركو إلى التشكيل الأساسي في مركز الظهير الأيسر بدلا من كارلوس أوجوستو.

ويبدأ إنتر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: بنجامين بافار - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

الوسط: فيديريكو ديماركو - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - ماتيو دارميان

الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

ويلتقي الفائز من هذا الدور أمام برشلونة الذي أقصى دورتموند بعد الفوز بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

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