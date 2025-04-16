تشكيل أرسنال - لا تغييرات أمام ريال مدريد.. ورايس يقود الوسط

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بنفس تشكيل مواجهة الذهاب أمام ريال مدريد.

ويحل أرسنال ضيفا على ريال مدريد ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز أرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل.

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ويقود ديكلان رايس وسط أرسنال أمام ريال مدريد وكان قد سجل ثنائية في مباراة الذهاب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريين تيمبر - جاكوب كيفيور - ويليام ساليبا - لويس سيكيلي.

الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - جابرييل مارتينيلي.

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