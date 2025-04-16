بيسيرو يمنح لاعبي الزمالك راحة 4 أيام بعد الخروج من كأس العاصمة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو - مران الزمالك

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار الجهاز الفني في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصري البورسعيدي.

ويلعب الزمالك أمام المصري الأول من مايو المقبل في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وودع الزمالك منافسات بطولة كأس عاصمة رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد.

وسجل ناصر منسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

الزمالك حقق الفوز الأول له في المسابقة بعد التعادل في مباراتين والخسارة أمام بتروجت.

الزمالك كان في حاجة للفوز بفارق هدفين مع تعادل مودرن ىسبورت ضد الجونة بالجولة ذاتها.

مودرن سبورت تعادل سلبيا ضد الجونة، لكن الزمالك فاز بهدف فقط ليتأهل مودرن سبورت بفارق الأهداف.

وتأهل بتروجت في صدارة المجموعة ولحق به مودرن سبورت إلى ربع نهائي المسابقة.

وجاء ترتيب المجموعة

بتروجت 12 نقطة

مودرن سبورت 5 نقاط

الزمالك 5 نقاط

الجونة 4 نقاط

سموحة صفر نقاط.

كأس عاصمة مصر الزمالك سموحة
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