"لا يزال الوزير يفرض السرية".. الأهلي يجدد طلبه إلى رئيس الوزراء بشأن قانون الرياضة

جدد الأهلي طلبه إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للتدخل من أجل اطلاع النادي على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح.

وطالب الأهلي في بيان رسمي بعقد حوار مجتمعي: "نجدد طلبنا إلى رئيس الوزراء للدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.

وجاء في بيان الأهلي: "جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص معالي رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها".

وأتم الأهلي: "لا يزال وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.".

أرسل النادي الأهلي خطابا لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء يطالب فيه بالاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة لحوار مجتمعي.

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة، قبل مخاطبة رئيس الوزراء للاطلاع على مشروع تعديلات القانون.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية. (طالع التفاصيل)

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: "وافقنا على القانون بصورة مبدئية ولكن هناك بعض المواد التي طلبنا مراجعتها ودراستها من الخبراء القانونيين".

وأكمل رئيس الوزراء: "ناقشت مع أشرف صبحي وزير الرياضة قانون الرياضة وبعض المواد التي تم تداولها، فهناك في القانون بعض المواد التي تم إثارتها، ونبحث أفضل الحلول لهذا الأمر".

وأضاف "لم يخرج القانون من مجلس الوزراء حتى الآن"

وأتم "القانون ليس موجه لشخص أو نادي معين، أي تعديلات هدفها الصالح العام، والقانون يتم تعديله للمستقبل لـ20 أو 30 سنة".

ويدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

ونشر FilGoal.com تفاصيل مشروع القانون الجديد

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