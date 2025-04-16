تشكيل ريال مدريد - تغييران من أنشيلوتي عن مواجهة الذهاب أمام أرسنال.. وتشواميني أساسي
الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 19:14
كتب : FilGoal
أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تغييرين على التشكيل الأساسي لمواجهة أرسنال.
ويستضيف ريال مدريد فريق أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهت مواجهة الذهاب بفوز أرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل.
ودفع أنشيلوتي بالثنائي لوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني بدلا من لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا.
ويغيب كامافينجا عن اللقاء بسبب الطرد في مباراة الذهاب.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: تيبو كورتوا
الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا.
الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.
الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
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