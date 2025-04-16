لرصد مخالفات للضوابط.. الأعلى للإعلام يستدعي المسؤولين عن إدارة قناة على "يوتيوب"

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 19:07

كتب : FilGoal

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرر المجلس الأعلى للإعلام استدعاء المسؤولين عن إدارة قناة "أهلاوي وزملكاوي" على يوتيوب لجلسة استماع.

ويأتي ذلك بناء على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للرصد من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي شابت المحتوى المقدّم من خلال القناة.

وأوضح المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي أن ذلك بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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وجاءت توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبد السلام النجار عضو المجلس، وقررت لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس، باستدعاء مسؤولي قناة أهلاوي وزملكاوي.

ويتولى الثنائي محمد القوصي وأحمد الخضري مسؤولية قناة أهلاوي وزملكاوي على يوتيوب.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري.

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