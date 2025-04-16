انتهت في كأس العاصمة - الإسماعيلي (2)-(0) الاتحاد.. حرس الحدود (2)-(0) بيراميدز

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراتي الإسماعيلي أمام الاتحاد، وحرس الحدود ضد بيراميدز في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ويحتل حرس الحدود صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل عن المجموعة سواء في الصدارة أو المركز الثاني.

ويتنافس بيراميدز 4 نقاط، والإسماعيلي نقطة وحيدة ويتنافسان على البطاقة الثانية من المجموعة، فيما يتذيل الاتحاد السكندري المجموعة بعدما خسر مباراتيه السابقتين.

ويحتاج بيراميدز للتعادل أو الفوز للتأهل صحبة حرس الحدود، فيما يسعى الإسماعيلي للفوز مع خسارة بيراميدز بشرط تعويض الدراويش لفارق الأهداف الثلاثة مع منافسه للتأهل إلى المرحلة التالية

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حرس الحدود × بيراميدز

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انتهت المباراة بفوز حرس الحدود أمام بيراميدز 2-0

ق 77: جووووووول الهدف الثاني لحرس الحدود عن طريق فرانك إيتوجا بعد انفراده لحارس بيراميدز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جوووووول محمود أوكا يسجل الهدف الأول لحرس الحدود في شباك بيراميدز.

بداية المباراة

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الإسماعيلي × الاتحاد السكندري

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انتهت المباراة بفوز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري 2-0.

ق 84: جووووول عماد حمدي يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة.

ق 66: جووووول عرضية مباغتة من محمد وجدي تغالط الحارس وتسكن الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: ضربة جزاء لصالح الإسماعيلي بعد عرقلة عمر القط، ألغاها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد ضد لاعب الدراويش.

بداية المباراة