مؤتمر بيسيرو: أشعر بالضيق لعدم التأهل.. وليس من العدل أن نلعب مباراتين خلال 72 ساعة

أرجع البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك فشل الفريق في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر لضغط المباريات.

وودع الزمالك منافسات بطولة كأس عاصمة رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد.

وقال بيسيرو في مؤتمر صحفي: "ليس من العدل أن يخوض الفريق مباراتين في أقل من 72 ساعة، كما أن تغيير موعد المباراة وإقامتها في توقيت مختلف عن المباريات السابقة أثر على اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "شعرت بإجهاد اللاعبين بسبب ضغط المباريات، وكان من الممكن أن نخوض المباراة غداً لمنح الفريق راحة، ويجب أن تكون الأمور في حسابات المسؤولين عن الكرة المصرية".

وتابع "هناك لاعبون لعبوا مباراة حرس الحدود كاملة وظهروا بمستويات جيدة في مباراة اليوم مثل صلاح مصدق ومحمد شحاتة ومحمود بنتايك، و اللاعبون في حاجة لراحة أطول".

وشدد "أشعر بالضيق بالطبع بسبب الفوز بهدف وحيد، وعدم التمكن من تسجيل الهدف الثاني الذي كان سيمنحنا بطاقة التأهل للدور التالي".

وأتم "بشكل الزمالك كان يستحق تسجيل أهداف أكثر، وحاولنا في الجزء الأخير من المباراة الضغط، ولكن المنافس كان يلعب على التحولات الهجومية، وكنا الأفضل في اللقاء".

وفاز الزمالك على سموحة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن ختام دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

وسجل ناصر منسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

الزمالك حقق الفوز الأول له في المسابقة بعد التعادل في مباراتين والخسارة أمام بتروجت.

الزمالك كان في حاجة للفوز بفارق هدفين مع تعادل مودرن ىسبورت ضد الجونة بالجولة ذاتها.

مودرن سبورت تعادل سلبيا ضد الجونة، لكن الزمالك فاز بهدف فقط ليتأهل مودرن سبورت بفارق الأهداف.

وتأهل بتروجت في صدارة المجموعة ولحق به مودرن سبورت إلى ربع نهائي المسابقة.

وجاء ترتيب المجموعة

بتروجت 12 نقطة

مودرن سبورت 5 نقاط

الزمالك 5 نقاط

الجونة 4 نقاط

سموحة صفر نقاط.