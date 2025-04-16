تليجراف: النصر السعودي يسعى لضم كايسيدو

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

موسيس كايسيدو

يسعى نادي النصر السعودي لضم مويسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي ضمن تدعيمات الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن كايسيدو الذي انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادما من برايتون في صفقة تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني، أحد أبرز أهداف النصر السعودي.

وتسعى إدارة النصر لمواصلة ضم الأسماء البارزة من الدوري الإنجليزي بعد تعاقدها من قبل مع كريستيانو رونالدو وإيمريك لابورت والكولومبي جون دوران.

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وأوضح التقرير أنه حال تمت الصفقة ستتجاوز حاجز 100 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر كايسيدو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة إنزو ماريسكا حيث شارك كأساسي في جميع مباريات تشيلسي هذا الموسم.

وخاض كايسيدو هذا الموسم 37 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات.

ونجح كايسيدو في تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين.

ويلعب كايسيدو -23 عاما- في مركز خط الوسط وكان قد انتقل من برايتون في صيف 2023.

ويرتبط كايسيدو بتعاقد مع تشيلسي حتى صيف 2031.

تشيلسي كايسيدو النصر
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