3 شروط.. الأولمبية تعلن فتح باب الترشح لانتخابات لجنة اللاعبين

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية فتح باب الترشيح لانتخابات لجنة اللاعبين خلال الشهر الجاري.

وخاطبت الأولمبية، الاتحادات الرياضية لترشيح لاعب أو لاعبة لخوض انتخابات عضوية لجنة اللاعبين.

وكشفت الأولمبية عن موعد إجراء الانتخابات يوم الخميس 24 إبريل 2025.

وذكرت الأولمبية في خطابها للاتحادات شروط الترشح للحنة اللاعبين التي تتشكل من 5 أعضاء على الأقل.

واشترطت الأولمبية ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاما، وألا يكون قد تم توقيع عقوبة عليه بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

كما أوضحت الأولمبية في اشتراطاتها أن تتكون اللجنة من اللاعبين الذي شاركوا في بطولات على المستوى الدولي سواء بطولات العالم أو في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث السابقة "ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020، وباريس 2024".

وأشارت الأولمبية إلى أن التصويت في الانتخابات سيقتصر على اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة.

يذكر أن آية مدني بطلة مصر السابقة في الخماسي الحديث ترأس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.