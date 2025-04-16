تقرير برازيلي: هل يصبح كلوب مدربا لمنتخب البرازيل؟

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

مؤتمر يورجن كلوب مع ريد بل

أصبح يورجن كلوب المدير الفني السابق لـ ليفربول واحدا من الأسماء المرشحة لتدريب منتخب البرازيل.

وارتبط اسمي كارلو أنشيلوتي وجورج جيسوس بتدريب منتخب البرازيل وفقا للتقارير في الفترة الأخيرة.

ويتولى كلوب منصب رئيس كرة القدم العالمية في ريد بُل بدءا من العام الجاري.

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وأشار تقرير لشبكة UOL البرازيلية إلى أن "المقربين من كلوب أوضحوا أنه لن يغادر مجموعة ريد بُل إلا لوجهتين: منتخب البرازيل أو ريال مدريد".

وأوضح التقرير إلى أن كلوب مستاءً من العمل داخل المجموعة النمساوية رغم تقاضيه راتبا يتراوح بين 12 لـ 14 مليون يورو.

وكشف التقرير أَيضا أن كارلو أنشيلوتي منصبه في خطر رغم أنه مستمر حتى 2026 وربما يرحل عن تدريب الملكي قبل بداية كأس العالم للأندية المقبل ما يمهد طريقة لتدريب منتخب البرازيل.

فيما يعد جيسوس الأقرب لتدريب البرازيل حيث يمتلك عقدا يمتد مع الهلال السعودي حتى يونيو 2025.

ولا زال الاتحاد البرازيلي يبحث عن خليفة لدوريفال جونيور لقيادة الفريق في الفترة المقبلة وقبل كأس العالم 2026.

يورجن كلوب منتخب البرازيل
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