ديلي ميل: مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع تشافي سيمونز

يخطط نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع تشافي سيمونز لاعب وسط لايبزيج بداية منى الموسم المقبل.

ويمتد تعاقد لاعب الوسط الهولندي مع لايبزيج حت صيف 2027.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع تشافي سيمونز بناء على طلب مدربه البرتغالي روبن أموريم.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن أموريم يجد في سيمونز خيارا مناسبا لتدعيم وسط ملعبه، خاصة مع صغر سن اللاعب البالغ 21 عاما.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الهولندي يحظى أيضا باهتمام بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

وكان نادي لايبزيج قد أعلن في يناير الماضي تحويل استعارة تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان إلى انتقال نهائي.

ولعب سيمونز 72 مباراة مع لايبزيج في مختلف المسابقات.

وسجل اللاعب الهولندي 20 هدفا وصنع 21 مع الفريق الألماني.

على الصعيد الدولي، أحرز تشافي سيمونز 4 أهداف خلال 26 مباراة مع منتخب هولندا.