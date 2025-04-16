كرة يد - خالد ديوان يعتذر عن عدم الاستمرار في انتخابات عضوية اللجنة الأولمبية

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 17:25

كتب : FilGoal

اللجنة الأولمبية

اعتذر خالد ديوان نائب رئيس اتحاد كرة اليد عن عدم الاستمرار في انتخابات عضوية اللجنة الأولمبية المصرية، والمقرر إقامتها 25 أبريل الجاري.

وتشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية منافسة على مقاعد العضوية حيث تقدم 10 مرشحين يتم اختيار 8 منهم.

وتضم قائمة ياسر إدريس في العضوية كل من محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، آمنة الطرابلسي، محمد محمود، وطارق السعيد، و أيمن علي.

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وخارج القائمة وقبل غلق باب الترشح تقدم خالد ديوان بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لينضم بذلك إلى قائمة المرشحين المتنافسين على منصب العضويةً قبل اعتذاره اليوم عن عدم الاستمرار في السباق الانتخابي.

وكان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الماضي على أن يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين على الانتخابات ويعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم 25 أبريل الجاري التي يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة جدول الأعمال.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، 31 صوتا بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوت للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن ياسر إدريس فاز رسميا برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028 بعد الإعلان رسميا عن غلق باب الترشح على الانتخابات التي تجرى يوم 25 أبريل الجاري وعدم تقدم أحد لمنافسته، ليتم حسم ذلك المنصب بالتزكية بجانب 5 مقاعد أخرى.

وفاز ضمن قائمة ياسر إدريس بالتزكية أيضا كل من: محمد مصطفى في منصب النائب الأول وإسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني، كما حسم منصب السكرتير العام حازم حسني، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز محمد مطيع وأخيراً فاز شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

اللجنة الأولمبية كرة يد
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