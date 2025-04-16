رومانو: شيكاغو فاير يرغب في ضم دي بروين

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 17:16

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

يسعى نادي شيكاغو فاير الأمريكي للتعاقد مع كيفن دي بروين في صفقة انتقال حر.

وأعلن دي بروين رحيله من مانشستر سيتي عقب نهاية عقده في صيف 2025.

وأوضح فابرزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات أن شيكاغو فاير أبدى رغبة قوية في ضم دي بروين.

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وأضاف أن دي بروين سيدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين حاليا.

قبل أيام، ذكرت جريدة ميرور أن دي بروين قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمام من أندية أمريكية وسعودية بضم النجم البلجيكي الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي قد يغري دي بروين بالانضمام للفريق الذي يضم العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.

ولفت التقرير إلى أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي هو الوجهة الأكثر ترجيحا لدي بروين وعائلته، فهم ينجذبون إلى فكرة الانتقال والاستقرار في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المحتمل أن يكون هذا الخيار أكثر جاذبية من الانتقال إلى السعودية، الأمر الذي قد يُصب في مصلحة إنتر ميامي الذي يتطلع إلى التفاوض مع دي بروين، حسب التقرير.

يذكر أن دي بروين تزامل مع رياض محرز وإيمريك لابورت في مانشستر سيتي قبل انتقالهما إلى السعودية.

أعلن دي بروين نجم مانشستر سيتي رحيله عن الفريق رسميا مع نهاية الموسم بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق.

وانضم كيفن إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورج الألماني في صيف 2015.

وكتب دي بروين رسالة عبر حسابه الشخصي على تويتر، جاءت كالتالي:

عند رؤية هذه الرسالة، ربما تدركون ما فحواها، لذا سأدخل مباشرةً وأعلمكم جميعًا أن هذه هي أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي.

ليس من السهل الكتابة عن شيء كهذا، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي لا محالة.

قادتني كرة القدم إليكم جميعًا - وإلى هذه المدينة، سعيت وراء حلمي، دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغير حياتي.

هذه المدينة، وهذا النادي أعطاني الناس كل شيء، ولم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء، وبالفعل فزنا بكل شيء.

سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع.

أنا وسوري وروما وماسون (أولاده) وميشيل (زوجته) ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا.

سيبقى مانشستر في ذاكرة أطفالنا للأبد، والأهم من ذلك في قلوبنا جميعًا، وسيبقى دائمًا موطننا.

لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والجهاز الفني وزملائنا وأصدقائنا وعائلاتنا على هذه الرحلة التي استمرت 10 سنوات.

لكل قصة نهاية. لكن هذا الفصل كان بلا شك الأفضل.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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