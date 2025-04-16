انتهت في كأس العاصمة – سموحة (0)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الزمالك في كأس عاصمة مصر.

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نهاية المباراة

ق90+4 عبد الله السعيد يهدر فرصة تسجيل هدف في الوقت القاتل.

ق90+3 تسديدة قوية من صامويل أمادي يتصدى لها محمد صبحي

ق60 تسديدة قوية من سعيد مكرونة لاعب سموحة تمر أعلى مرمى محمد صبحي

ق53 سيف الدين الجزيري يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك

بداية الشوط الثاني

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ق 23: جووووول العودة للفيديو واحتساب الهدف على الحارس حسين تيمور

ق 21: هدف من ناصر منسي بعد ضربة رأسية لكن الحكم لا يحتسبه بسبب التدخل مع الحارس حسين تيمور

ق 16: تسديدة من الجزيري جوار القائم

انطلاق المباراة

الزمالك سموحة كأس عاصمة مصر
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