تشكيل سموحة – دودو يقود الهجوم أمام الزمالك تحت قيادة أحمد عبد العزيز
الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 15:20
كتب : هاني العوضي
أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني المؤقت لسموحة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".
ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من مجموعات كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".
ويقود أحمد عبد العزيز سموحة بشكل مؤقت بعد رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق.
وجاء تشكيل سموحة كالآتي:
المرمى: حسين تيمور
الدفاع: شريف رضا – محمد مصطفى "ميدو" – محمد ربيعة – عبد الرحمن عامر
الوسط: عمرو السيسي – محمد سعيد "مكرونة" – بركات حجاج
الهجوم: مصطفى البدري – دوكو دودو – محمود صابر
ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، ويأتي سموحة في المركز الخامس والأخير دون نقاط.
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