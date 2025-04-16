تشكيل الزمالك – الجزيري ومنسي يقودان الهجوم أمام سموحة في كأس العاصمة
الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 15:08
كتب : أحمد شوقي صلاح
دفع جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك بالثنائي ناصر منسي وسيف الدين الجزيري في هجوم فريقه لمواجهة سموحة.
ويلعب الزمالك ضد سموحة في الجولة الرابعة من مجموعات كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – صلاح الدين مصدق
خط الوسط: محمود بنتايك – أحمد محمود - محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
محمود الشناوي – أحمد حسام – أحمد فتوح – محمد حمدي – نبيل عماد – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم – مصطفى شلبي – أيمن أمير عبد العزيز
ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، ويأتي سموحة في المركز الخامس والأخير دون نقاط.
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