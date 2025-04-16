ريليفو: جريزمان يوافق على تمديد عقده مع أتليتكو مدريد وتخفيض راتبه

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

ذكرت منصة ريليفو أن أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وافق على تمديد عقده مع النادي الإسباني لموسم آخر.

وينتهي عقد جريزمان - 34 عاما - مع أتليتكو مدريد في صيف 2026.

وأوضح التقرير أن أتليتكو مدريد اتفق مع المهاجم الفرنسي على تمديد العقد لموسم آخر، حتى ينتهي في صيف 2027.

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وأضاف التقرير أن جريزمان وافق على خفض راتبه أيضا.

ويشارك مهاجم برشلونة السابق مع أتليتكو مدريد باستمرار هذا الموسم، إذ لعب 46 مباراة من أصل 48 لعبها الفريق في الموسم الجاري حتى الآن.

وغاب جريزمان عن مباراتين فقط في كأس إسبانيا من أجل الراحة.

وسجل المهاجم المعتزل دوليا 16 هدفا وصنع 7 مع أتليتكو مدريد هذا الموسم.

في سبتمبر الماضي، أعلن جريزمان اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب فرنسا.

ولعب جريزمان مع منتخب فرنسا 137 مباراة، وسجل 44 هدفا وصنع 38 آخرين.

أنطوان جريزمان أتليتكو مدريد
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