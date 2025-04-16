اتحاد جدة يطالب بطاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الاتفاق

طلبت إدارة نادي اتحاد جدة طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الاتفاق، حسب جريدة الرياضية السعودية.

سيلعب اتحاد جدة ضد الاتفاق يوم 22 أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الطلب شمل تعيين طاقم تحكيم أجنبي، إضافةً إلى حكم تقنية الفيديو المساعد VAR.

وأدار مباراة الفريق أمام العروبة، الخميس الماضي، طاقم تحكيم أجنبي بعد طلب النمور، كما أن لقاء اتحاد جدة مع الفتح يوم الخميس سيكون بصافرة أجنبية بطلب اتحاد جدة أيضًا.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدر بيانًا جدَّد فيه اشتراط التقدُّم قبل 14 يومًا من موعد المباراة في حالة الرغبة بطاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح أن تكلفة 4 حكام تبلغ 175 ألف ريال، فيما تصل قيمة الطاقم المكوَّن من 5 حكام إلى 219 ألفًا.

ويتصدر اتحاد جدة جدول الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن الهلال الوصيف.