اتحاد جدة يطالب بطاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الاتفاق

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

طلبت إدارة نادي اتحاد جدة طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الاتفاق، حسب جريدة الرياضية السعودية.

سيلعب اتحاد جدة ضد الاتفاق يوم 22 أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الطلب شمل تعيين طاقم تحكيم أجنبي، إضافةً إلى حكم تقنية الفيديو المساعد VAR.

أخبار متعلقة:
الرياضية: بيولي يرغب في استكمال مشواره مع النصر رغم العروض الإيطالية اتحاد جدة يستعيد بنزيمة قبل مواجهة الفتح عمرو مصيلحي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة منتخب الجابون لـ في الجول: أخبار وفاة أرون بوبيندزا صحيحة

وأدار مباراة الفريق أمام العروبة، الخميس الماضي، طاقم تحكيم أجنبي بعد طلب النمور، كما أن لقاء اتحاد جدة مع الفتح يوم الخميس سيكون بصافرة أجنبية بطلب اتحاد جدة أيضًا.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدر بيانًا جدَّد فيه اشتراط التقدُّم قبل 14 يومًا من موعد المباراة في حالة الرغبة بطاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح أن تكلفة 4 حكام تبلغ 175 ألف ريال، فيما تصل قيمة الطاقم المكوَّن من 5 حكام إلى 219 ألفًا.

ويتصدر اتحاد جدة جدول الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن الهلال الوصيف.

اتحاد جدة الاتفاق
نرشح لكم
بمشاركة حجازي.. خطوة واحدة تقرب نيوم من التأهل لـ الدوري السعودي تليجراف: النصر السعودي يسعى لضم كايسيدو الرياضية: بيولي يرغب في استكمال مشواره مع النصر رغم العروض الإيطالية اتحاد جدة يستعيد بنزيمة قبل مواجهة الفتح الشرق الأوسط: نيوم يستهدف ضم أونانا رابطة الدوري السعودي تعلن جوائز المسابقة عقب نهاية الموسم.. وآلية الاختيار صحيفة الرياضية: مهاجم الهلال يغيب لمدة 10 أيام بسبب الإصابة في العضلة الخلفية منافس الأهلي - تقرير: بورتو يخطط للتعاقد مع روبن نيفيز
أخر الأخبار
الـ 90 دقيقة بدون فائدة في برنابيو.. أرسنال يواصل عقدته ويطيح بـ ريال مدريد من دوري الأبطال 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
غاب هاو؟ لا مشكلة.. نيوكاسل يكتسح بالاس بخماسية 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كسر العقدة.. إنتر يرفض الهزيمة من بايرن ويحجز مقعدا في نصف نهائي الأبطال 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة حجازي.. خطوة واحدة تقرب نيوم من التأهل لـ الدوري السعودي 33 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب الإسماعيلي: حققنا نتائج إيجابية.. والتأهل لربع نهائي كأس العاصمة يمنحنا الثقة 41 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب حركة غير أخلاقية.. التحقيق مع حارس الصفاقسي التونسي ساعة | الوطن العربي
قبل نهائي الأبطال بـ4 أيام.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال أوروبا - رقم سلبي لـ أرسنال بعد تألق كورتوا أمام ركلة ساكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش