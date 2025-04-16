الرياضية: بيولي يرغب في استكمال مشواره مع النصر رغم العروض الإيطالية

يتطلع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر للاستمرار مع النادي السعودي حتى نهاية عقده، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويمتد عقد بيولي مع النصر حتى صيف 2026.

وأوضح التقرير أن بيولي يرغب في استكمال الرحلة مع النصر، وعدم الرحيل في صيف 2025.

وأضاف التقرير أن بيولي لا يضع حاليا أولويةً للعودة إلى إيطاليا، ويفضِّل التركيز على رحلته مع النصر، على الرغم من اهتمام عدد من الأندية الإيطالية الكبيرة بخدماته.

ومن المقرَّر أن يتقاضى بيولي 11 مليون يورو في الموسم المقبل.

ومن المتوقَّع أن تحسم إدارة النصر مستقبل المدرب الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري بعد مراجعة نتائج الفريق، وأدائه العام قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الإبقاء عليه، أو تغييره.

وتولَّى بيولي قيادة النصر، منتصف الموسم الجاري، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي أقيل من منصبه.

ونجح الإيطالي في تحسين أداء الفريق محليًّا وقاريًّا حيث قاده إلى الأدوار المتقدمة لدوري أبطال آسيا، وأبقاه ضمن المنافسين على لقب الدوري السعودي، واقترب من انتزاع المركز الثاني من الهلال، مع فارق 8 نقاط فقط عن المتصدر اتحاد جدة.