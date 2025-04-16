دوري NBA – ستيف وباتلر يقودان جولدن ستيت للأدوار الإقصائية

تأهل فريق جولدن ستيت واريورز إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعد الفوز على ممفيس جريزليس.

وتغلب جولدن ستيت على ممفيس بنتجية 121-116 في المباراة التي أقيمت على صالة تشيز سنتر.

وتألق ستيفن كيري نجم جولدن ستيت في المباراة وسجل 37 نقطة، بينما سجل زميله جيمي باتلر 38 نقطة.

وأنهى جولدن ستيت الدور الأول من الدوري في المركز السابع ليلعب ضد ممفيس صاحب المركز الثامن على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وبعد خسارة ممفيس سيلعب ضد الفائز من مواجهة دالاس مافريكس وسكرامنتو كينجز، لحسم آخر بطاقة للأدوار الإقصائية للقسم الغربي من الدوري.

وفي النهاية سيلعب المتأهل من هذه المواجهات في البلاي أوفس ضد أوكلاهوما سيتي ثاندرز صاحب المركز الأول.

وسيلعب جولدن ستيت في الدور الأول من البلاي أوفس ضد هيوستن روكيتس صاحب المركز الثاني.

كما تحددت باقي سلاسل الأدوار الإقصائية "البلاي أوفس" في القسم الشرقي وسيلعب دنفر ناجيتس ضد لوس أنجلوس كليبرز، وسيلعب لوس أنجلوس ليكرز ضد مينيسوتا تمبرولفز.

وفي القسم الشرقي فاز أورلاندو ماجيك صاحب المركز السابع على أتلانتا هوكس صاحب المركز الثامن ليتأهل إلى البلاي أوفس في مواجهة بوسطن سيلتيكس حامل اللقب.

وسيلعب أتالانتا هوكس ضد الفائز من شيكاغو بولز وميامي هيت، والمتأهل من هذه المواجهات سيلعب ضد كليفلاند كافاليرز متصدر القسم الشرقي.

وفي باقي المواجهات سيلعب إنديانا بيسيرز ضد ميلوكي باكس، ونيويورك نيكس ضد ديترويت بيستينز.