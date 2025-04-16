اتحاد جدة يستعيد بنزيمة قبل مواجهة الفتح

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

رياض محرز - كريم بنزيمة - الاتحاد - الأهلي

أصبح كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة قريبا من المشاركة أمام الفتح في الدوري السعودي.

ويلعب النمور ضد الفتح ضمن الجولة الـ 28 من دوري السعودي يوم الخميس.

وأفادت جريدة الرياضية السعودية أن بنزيمة شارك في تدريبات فريقه بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

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ولفت التقرير إلى تزايد احتمالية مشاركته أمام الفتح، بعدما تدرب بشكل طبيعي مع باقي الفريق.

وأصيب المهاجم الفرنسي خلال الفوز 2ـ0 على العروبة، الخميس.

ومنح مواطنه المدرب لوران بلان جميع اللاعبين إجازة يومين، الجمعة والسبت، وغاب رأس الحربة عن تدريب الأحد مُتأثِّرًا بالإصابة، لكنه بدأ التدريبات الانفرادية، بالتزامن مع خوض زملائه تدريب الاثنين، وتصاعدت فرص بلوغه درجة الجاهزية المطلوبة قبل مباراة الخميس.

ويكثف الجهاز الطبي للفريق محاولات تجهيز المدافع الألباني ماريو ميتاي، الذي ينفذ برنامجًا تأهيليًا منذ تعرّضه الشهر الماضي إلى إصابة في عضلات البطن.

ولن يلحق ميتاي بمباراة الخميس، لكن الجهاز يستهدف إيصاله إلى درجة الجاهزية قبل مواجهة الاتفاق، الإثنين ضمن الجولة الـ 29.

وغاب الألباني عن الجولتين الماضيتين.

كريم بنزيمة اتحاد جدة الفتح
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