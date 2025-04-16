عمرو مصيلحي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 11:37

كتب : هاني العوضي

عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

فاز عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة عن منطقة الوسط العربي، وذلك بالتزكية، لدورة جديدة تمتد من 2024 حتى 2028، بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي منافس له على المنصب.

ومن المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة نتائج الانتخابات خلال اجتماعها غدًا الخميس، والذي سيعقد في دبي في تمام الساعة 11 صباحًا.

وفي السياق ذاته، جدد اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي الحالي، ولايته في المنصب لولاية رابعة بالتزكية أيضا، بعد ترشحه منفردًا دون منافسة.

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ويضم الاتحاد العربي لكرة السلة في عضويته 22 دولة، مقسّمة إلى أربع مناطق جغرافية رئيسية هي، منطقة الخليج العربي، منطقة المشرق العربي، منطقة الوسط العربي، ومنطقة المغرب العربي، حيث تقوم كل منطقة بترشيح نائب وعضو لانتخابات في الاتحاد العربي.

كما تم الاستقرار على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد العربي، والذي يضم 12 عضوًا، بينهم 4 نواب يمثلون المناطق الجغرافية بالإضافة إلى نائب سيدة، و4 أعضاء يمثلون المناطق المختلفة، إلى جانب عضوية سيدة واحدة وعضو منتخب عن فلسطين.

الاتحاد العربي لكرة السلة عمرو مصيلحي
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