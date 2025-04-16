مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. الزمالك في كأس عاصمة مصر وقمة ريال مدريد وأرسنال

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

تعود مباريات كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة" اليوم لاستكمال دور المجموعات من البطولة.

ويستعرض معكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين.

ويلعب سموحة ضد الزمالك في الجولة الرابعة لدور المجموعات، وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.

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وتقام المباراة في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1. ويعلق عليها محمد الشاذلي.

ويلعب الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في تمام السابعة وتقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس. وتذاع عبر قناة أون سبورت 1. ويعلق عليها مؤمن حسن.

وفي المساء تنطلق مباريات دوري أبطال أوروبا وأهمها ريال مدريد ضد أرسنال.

ويلعب ريال مدريد ضد أرسنال في إياب دور الثمانية للبطولة وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء على ملعب سنتياجو برنابيو.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1. ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

وكان أرسنال فاز في الذهاب بثلاثية دون رد.

في التوقيت ذاته يلعب إنتر ميلان ضد بايرن ميونيخ وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها خليل البلوشي.

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ريال مدريد الزمالك مواعيد مباريات اليوم
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