إنريكي: الثقة الزائدة جعلت مباراة أستون فيلا مجنونة.. لكننا حققنا الأهم

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن الثقة الزائدة كادت تكلف فريقه كثيرا خلال مواجهة أستون فيلا.

وحجز باريس سان جيرمان مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سيناريو مثير أمام أستون فيلا الإنجليزي.

وفاز أستون فيلا على باريس سان جيرمان 3-2، لكن الفريق الباريسي استفاد من الفوز ذهابا بنتيجة 3-1 ليصعد بمجموع المباراتين.

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وقال لويس إنريكي عبر بي إن سبورتس: "كانت مباراة صعبة ومعقدة كما توقعنا رغم البداية القوية لنا، لقد تمكنا من تسجيل هدفين وصناعة العديد من الفرص، ولكن خطأ كلفنا هدفا قبل نهاية الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني سجل الخصم هدفين في 3 دقائق وأصبحت المباراة مجنونة ومعقدة للغاية، وهذا حال كرة القدم كل شيء يتغير في وقت قليل".

وأتم "نعم الثقة الزائدة كلفتنا تعقيد المباراة، لكن في النهاية نحن في نصف النهائي وهذا ما كنا نسعى للوصول إليه".

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، بعدما حسم النادي الإنجليزي مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.

باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام: 1995، 2020، 2021، 2024، 2025.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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