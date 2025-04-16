اسكواش - علي فرج: الـ13 فوز متتالي يمنحني ثقة ولكن.. وفخور بإنجاز محمد زكريا

أشاد علي فرج المصنف الثاني عالميا بما يقدمه زميله الشاب محمد زكريا بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب تاريخيا يصل لربع نهائي بطولة كبرى.

كما بات زكريا ثاني أصغر لاعب تاريخيا يقتحم قائمة أفضل 20 لاعبا في التصنيف العالمي.

ونجح علي فرج في حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية بعد الفوز على زميله يوسف سليمان بثلاثة أشواط دون مقابل.

وقال علي فرج في تصريحات صحفية بعد التأهل: "سعيد بالطبع بتحقيق 13 فوز متتالي في بطولة الجونة وبالتأكيد تمنحني ثقة لكن عندما تدخل الملعب ينتهي كل شيء والأفضل يفوز".

وتابع "بطولة الجونة منذ انطلاقها في 2010 وبدأ استضافة العديد من البطولات في مصر".

واختتم علي فرج تصريحاته "محمد زكريا لا يحتاج لنصيحة، هو لاعب مجتهد جدا ويسعى لتطوير نفسه وفخور أنه ثاني أصغر لاعب في التاريخ يصل لربع نهائي بطولة كبرى".

وتعتبر بطولة الجونة إحدى البطولات الكبرى خلال موسم رجال وسيدات الاسكواش.

وتختتم منافسات ربع النهائي اليوم الأربعاء.

أما نصف النهائي فيوم الخميس وتختتم المباريات بإقامة النهائي مساء الجمعة.

ويدافع الثنائي علي فرج لاعب وادي دجلة ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز عن اللقب بعد التتويج بآخر نسختين.

وحقق علي فرج اللقب 3 مرات من قبل ليعادل رقم رامي عاشور بطل مصر السابق.

بينما نوران جوهر حقق اللقب مرتين بالتساوي مع رنيم الوليلي بطلة مصر السابقة.