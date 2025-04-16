اسكواش - هانيا الحمامي: أحلم بالمشاركة في الأولمبياد.. وخطتي لمواجهة نوران جوهر

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 10:51

كتب : عبد الرحمن فوزي

هانيا الحمامي - اسكواش

تحلم هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا في رياضة الاسكواش بالمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتم إدراج رياضة الاسكواش في الأولمبياد لأول مرة تاريخيا في لوس أنجلوس.

وتأهلت هانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية بعد الفوز على سلمى هاني بثلاثة أشواط دون مقابل لتصعد لمواجهة سلمى هاني.

أخبار متعلقة:
اسكواش - اختيار استوديهات يونيفرسال لاستضافة منافسات أولمبياد لوس أنجلوس اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يواصلان الدفاع عن اللقب بالتأهل لنصف نهائي الجونة اسكواش - دون مفاجآت.. تأهل خماسي مصري لربع نهائي بطولة الجونة اسكواش - مفاجأة وحيدة وتفوق مصري في اليوم الأول من بطولة الجونة

وقالت هانيا الحمامي في تصريحات صحفية عقب الفوز: "سعيدة جدا بكل من يتحدث عن أنني أمل مصر في أولمبياد لوس أنجلوس".

وتابعت "أحلم بالمشاركة في الأولمبياد أولا ثم بعد ذلك حصد ميدالية لمصر إن شاء الله".

وأضافت "وجود فريقي بالمدربين بالكامل في البطولات المقامة في مصر أهم شيء بالنسبة لي ويجعلني ألعب بشكل أفضل".

واختتمت تصريحاتها "استمتع بوقتي في الوقت الحالي خاصة مع حصولي على يوم راحة وبعد ذلك سأفكر في مواجهة نوران جوهر وابدأ الحديث مع مدربيني لوضع الخطة المناسبة".

وتعتبر بطولة الجونة إحدى البطولات الكبرى خلال موسم رجال وسيدات الاسكواش.

وتختتم منافسات ربع النهائي اليوم الأربعاء.

أما نصف النهائي فيوم الخميس وتختتم المباريات بإقامة النهائي مساء الجمعة.

ويدافع الثنائي علي فرج لاعب وادي دجلة ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز عن اللقب بعد التتويج بآخر نسختين.

وحقق علي فرج اللقب 3 مرات من قبل ليعادل رقم رامي عاشور بطل مصر السابق.

بينما نوران جوهر حقق اللقب مرتين بالتساوي مع رنيم الوليلي بطلة مصر السابقة.

اسكواش بطولة الجونة الدولية الجونة هانيا الحمامي
نرشح لكم
دوري NBA – ستيف وباتلر يقودان جولدن ستيت للأدوار الإقصائية عمرو مصيلحي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اسكواش - علي فرج: الـ13 فوز متتالي يمنحني ثقة ولكن.. وفخور بإنجاز محمد زكريا اسكواش - اختيار استوديهات يونيفرسال لاستضافة منافسات أولمبياد لوس أنجلوس اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يواصلان الدفاع عن اللقب بالتأهل لنصف نهائي الجونة كرة يد - حسم الدوري يقترب.. انتصار سيدات الأهلي على الزمالك في ختام المجمعة الأولى سلة - مصيلحي لـ في الجول: أغلقنا صفحة الدوري الإفريقي ونستعد للأهلي.. ومفاجأة للاعبين اسكواش - دون مفاجآت.. تأهل خماسي مصري لربع نهائي بطولة الجونة
أخر الأخبار
تشكيل سموحة – دودو يقود الهجوم أمام الزمالك تحت قيادة أحمد عبد العزيز 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – الجزيري ومنسي يقودان الهجوم أمام سموحة في كأس العاصمة 26 دقيقة | الدوري المصري
نهاية موسم مهاجم مانشستر يونايتد 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف إصابة إبراهيم عادل وسبب عدم سفره مع بيراميدز إلى جنوب إفريقيا 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليفربول يستعيد ألكسندر أرنولد ونونيز قبل مواجهة ليستر 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز – استمرار غياب إبراهيم عادل للإصابة عن رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو ساعة | الكرة الإفريقية
لمواجهة صنداونز.. تحديد موعد مران الأهلي الأول في جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس التظلمات لـ في الجول: الزمالك لم يطلب هبوط الأهلي.. وجلسة 23 أبريل للدراسة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش