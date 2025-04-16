اسكواش - هانيا الحمامي: أحلم بالمشاركة في الأولمبياد.. وخطتي لمواجهة نوران جوهر

تحلم هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا في رياضة الاسكواش بالمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتم إدراج رياضة الاسكواش في الأولمبياد لأول مرة تاريخيا في لوس أنجلوس.

وتأهلت هانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية بعد الفوز على سلمى هاني بثلاثة أشواط دون مقابل لتصعد لمواجهة سلمى هاني.

وقالت هانيا الحمامي في تصريحات صحفية عقب الفوز: "سعيدة جدا بكل من يتحدث عن أنني أمل مصر في أولمبياد لوس أنجلوس".

وتابعت "أحلم بالمشاركة في الأولمبياد أولا ثم بعد ذلك حصد ميدالية لمصر إن شاء الله".

وأضافت "وجود فريقي بالمدربين بالكامل في البطولات المقامة في مصر أهم شيء بالنسبة لي ويجعلني ألعب بشكل أفضل".

واختتمت تصريحاتها "استمتع بوقتي في الوقت الحالي خاصة مع حصولي على يوم راحة وبعد ذلك سأفكر في مواجهة نوران جوهر وابدأ الحديث مع مدربيني لوضع الخطة المناسبة".

وتعتبر بطولة الجونة إحدى البطولات الكبرى خلال موسم رجال وسيدات الاسكواش.

وتختتم منافسات ربع النهائي اليوم الأربعاء.

أما نصف النهائي فيوم الخميس وتختتم المباريات بإقامة النهائي مساء الجمعة.

ويدافع الثنائي علي فرج لاعب وادي دجلة ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز عن اللقب بعد التتويج بآخر نسختين.

وحقق علي فرج اللقب 3 مرات من قبل ليعادل رقم رامي عاشور بطل مصر السابق.

بينما نوران جوهر حقق اللقب مرتين بالتساوي مع رنيم الوليلي بطلة مصر السابقة.