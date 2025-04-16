لاعب أستون فيلا: أثبتنا قدرتنا على اللعب في أعلى المستويات.. وعلينا المشاركة مجددا

أعرب إزري كونسا لاعب أستون فيلا عن شعوره بالفخر بعد المشوار الذي قدمه فريقه خلال منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

وودع أستون فيلا البطولة من الدور ربع النهائي، رغم الفوز على باريس سان جيرمان 3-2، لكن الفريق الفرنسي استفاد من الفوز ذهابا 3-1.

وقال كونسا عبر بي إن سبورتس: "فخور بما قدمناه طوال مشوار هذا البطولة، لقد أثبتنا أننا نستحق التواجد في أعلى المستويات بعد هذه المباراة".

وأضاف "الشخصية القوية هى التي أعادتنا أمام باريس سان جيرمان، لكن الأمر لم يكن كافيا من أجل التأهل لنصف النهائي".

وأتم "عندما سجلت الهدف الثالث اعتقدت أننا قريبين من تعديل النتيجة لكننا لم ننجح في ذلك. الآن علينا العمل لضمان المشاركة في هذه البطولة مجددا".

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، بعدما حسم النادي الإنجليزي مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.

باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام: 1995، 2020، 2021، 2024، 2025.

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