المصري يعلن غياب صلاح محسن لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري ضد مودرن سبورت

تأكد غياب صلاح محسن مهاجم فريق المصري لمدة أسبوعين بسبب إصابته بإلتواء في مفصل الكاحل.

صلاح محسن

النادي : المصري

المصري

وأثبت الفحوصات الطبية التي خضع لها صلاح محسن إصابته بإلتواء من الدرجة من الثانية في مصل الكاحل.

وكان صلاح محسن قد تعرض للإصابة خلال مواجهة المصري الأخيرة أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية للدوري.

أخبار متعلقة:
فرص صعبة.. حالات تأهل الزمالك والإسماعيلي والمصري في كأس العاصمة اسكواش - دون مفاجآت.. تأهل خماسي مصري لربع نهائي بطولة الجونة بنتايك والونش يغيبان عن الزمالك في مباراة المصري الهاتريك السنغالي الأول تاريخيا.. ثلاثية بادجي تقود المصري لثأر بالأربعة من بتروجت

ونجح المصري في تحقيق الفوز على بتروجت بأربعة أهداف دون مقابل.

وصرح حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق لصفحة المصري الرسمية أن صلاح محسن سيغيب لمدة أسبوعين.

ويخضع اللاعب خلال الأسبوعين للعديد من الجلسات العلاجية على أن يتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم التأكد تماما من تعافيه من الإصابة قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة عقب خوض 19 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويواجه المصري فريق الزمالك في المباراة المقبلة يوم 1 مايو المقبل في الجولة الثالثة من المرحلة الختامية لمسابقة الدوري.

بينما يلعب المصري أمام غزل المحلة مساء الأربعاء في ختام مجموعات كأس عاصمة مصر.

النادي المصري صلاح محسن المصري الدوري كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
ميدو يتحدث عن حقيقة التفاوض مع شريف.. وموقف زيزو وناصر ماهر والسعيد مصدر من لجنة الاستئناف لـ في الجول: تقديم جلسة أزمة القمة.. وحقيقة طلب الزمالك هبوط الأهلي ناجي حكما لمباراة سموحة والزمالك.. والحنفي للإسماعيلي والاتحاد خبر في الجول - استبعاد معلول وعبد الفتاح من قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز قائمة سموحة - غياب الهاني سليمان وسالم.. وانضمام ربيعه والسيسي أمام الزمالك كما كشف في الجول.. إنذار ثنائي الأهلي وبيراميدز دون إيقاف ضمن عقوبات رابطة الأندية الزمالك: نمر بفترة هي الأصعب في الموسم.. وسنتصدى للأكاذيب طارق سليمان: مدة غياب قندوسي المتوقعة.. ولم نحصل على مكافآت الأولمبياد
أخر الأخبار
إنريكي: الثقة الزائدة جعلت مباراة أستون فيلا مجنونة.. لكننا حققنا الأهم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
المغرب إلى نهائي كأس الأمم للناشئين لمواجهة مالي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب أستون فيلا: أثبتنا قدرتنا على اللعب في أعلى المستويات.. وعلينا المشاركة مجددا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
المصري يعلن غياب صلاح محسن لمدة أسبوعين بسبب الإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب دورتموند: خسرنا أمام برشلونة منذ الذهاب.. وكنا قريبين من تحقيق المعجزة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميدو يتحدث عن حقيقة التفاوض مع شريف.. وموقف زيزو وناصر ماهر والسعيد 2 ساعة | الدوري المصري
ديمبيلي: دفعنا ثمن الاسترخاء ضد أستون فيلا.. وأريد أن أكون حاسما أمام المرمى 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من لجنة الاستئناف لـ في الجول: تقديم جلسة أزمة القمة.. وحقيقة طلب الزمالك هبوط الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش