المصري يعلن غياب صلاح محسن لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

تأكد غياب صلاح محسن مهاجم فريق المصري لمدة أسبوعين بسبب إصابته بإلتواء في مفصل الكاحل.

صلاح محسن النادي : المصري المصري

وأثبت الفحوصات الطبية التي خضع لها صلاح محسن إصابته بإلتواء من الدرجة من الثانية في مصل الكاحل.

وكان صلاح محسن قد تعرض للإصابة خلال مواجهة المصري الأخيرة أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية للدوري.

ونجح المصري في تحقيق الفوز على بتروجت بأربعة أهداف دون مقابل.

وصرح حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق لصفحة المصري الرسمية أن صلاح محسن سيغيب لمدة أسبوعين.

ويخضع اللاعب خلال الأسبوعين للعديد من الجلسات العلاجية على أن يتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم التأكد تماما من تعافيه من الإصابة قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة عقب خوض 19 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويواجه المصري فريق الزمالك في المباراة المقبلة يوم 1 مايو المقبل في الجولة الثالثة من المرحلة الختامية لمسابقة الدوري.

بينما يلعب المصري أمام غزل المحلة مساء الأربعاء في ختام مجموعات كأس عاصمة مصر.