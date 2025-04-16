مدرب دورتموند: خسرنا أمام برشلونة منذ الذهاب.. وكنا قريبين من تحقيق المعجزة

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

اعترف نيكو كوفاتش المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني، أنه فريق كان بحاجة إلى معجزة لتخطي برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز دورتموند أمام برشلونة 3-1 على ملعب سيجنال إيدونا بارك، إلا أن النتيجة لم تكن كافية للتأهل بعد خسارة الفريق ذهابا في إسبانيا برباعية نظيفة لصالح برشلونة.

وأوضح نيكو كوفاتش في تصريحات لشبكة بي ان سبورتس عقب المباراة: "كان لدينا مستوى استثنائي أمام برشلونة اليوم، حاربنا وحاولنا وكان هذا رائعا بالنسبة لي".

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وأكمل "نحن لم نخسر اليوم ولكننا خسرنا منذ مباراة الذهاب".

وأضاف "كنا نحتاج لمعجزة بعد الخسارة أمام برشلونة، وبالفعل كنا قريبين من ذلك".

وتأهل برشلونة لأول مرة إلى نصف نهائي دوري الأبطال منذ 2019 بعد الفوز في مجموع المباراتين 5-3.

ويلتقي برشلونة أمام الفائز من إنتر الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

وعن الدوري الألماني، اختتم حديثه: "تبقى 5 مباريات في الدوري الألماني وهدفنا هو الفوز بالمباريات الخمسة".

ويحتل دورتموند المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط أمام لايبزيج صاحب المركز الرابع.

بروسيا دورتموند برشلونة دوري أبطال أوروبا
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