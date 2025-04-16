ميدو يتحدث عن حقيقة التفاوض مع شريف.. وموقف زيزو وناصر ماهر والسعيد

تحدث أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن حقيقة التفاوض مع محمد شريف وموقف النادي مع أحمد زيزو.

كما كشف ميدو موقف ناصر ماهر بعد أزمته الأخيرة وجديد مفاوضات عبد الله السعيد للتجديد.

وقال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عبر قناة أون سبورت: "لدينا فريق محترم ولاعبون يقاتلون رغم الظروف الصعبة هذا الموسم، ولا يصح على الإطلاق خروج بعض الإعلاميين عن تغيير شامل للفريق، ونؤكد الحفاظ على فريقنا ونمتلك لاعبين مميزين".

وشدد "نحن في مرحلة مهمة من الموسم ونحتاج للتركيز، ونتمنى من السادة الإعلاميين تحري الدقة خاصة فيما يخص أخبار نادي الزمالك، و(عيب) ما يحدث في محاولات لتشتيت الفريق ونحن لن نقبل بذلك".

أما عن التعاقد مع شريف أوضح "اسمع مثل الجماهير وجود تواصل بين الزمالك ومحمد شريف، بالتأكيد نحضر للموسم الجديد وحصر احتياجاتنا لكن لم يحدث أي تفاوض مع اللاعب رغم أننا نكن له احترام كبير جدا".

وتابع "نحن لا نتعاقد مع لاعبين بالأسماء أو بمجرد ترشيحها من شخص أو مشاهدة فيديو لهم، لكن نبحث بشكل جيد ومحترف ثم نقدم توصية إلى مجلس الإدارة".

وبسؤاله عن جديد أزمة زيزو أوضح ميدو "زيزو لاعب في نادي الزمالك وعقده مستمر حتى نهاية الموسم، والزمالك يحترم عقوده وأي وقت سيتواجد اللاعب في النادي سيتم التعامل معه باحترافية كبيرة جدا".

وأضاف "زيزو منقطع عن التدريبات وسيتم تطبيق اللائحة عليه، لكن أؤكد أننا سنتعامل بشكل احترافي جدا سواء كان موجودا أو لأ، ويجب أن يعلم حقوق النادي عليه، وما بيننا لائحة النادي التي تطبق على الجميع".

وشدد "في حال رجوع زيزو إلى التدريبات مسألة مشاركته في نهائي الكأس من عدمها تعود إلى الجهاز الفني".

وكشف ميدو "لا يوجد أي حديث مع زيزو بشأن التجديد، وكما أعلن الزمالك في بيانه تم غلق هذا الملف، لأن اللاعب اختار الرحيل عن النادي".

أما عن أزمة ناصر ماهر الأخيرة أجاب ميدو "هو من اللاعبين المميزين ويمكنهم أن يكون إضافة كبيرة للفريق، اللاعب واجه بعض المشاكل مثل تعرضه للإصابة ثم الحصول على بطاقة حمراء قبل مواجهة الأهلي، ومشكلته تم احتوائها بشكل جيد من حسين لبيب رئيس النادي عقب تطبيق اللائحة عليه".

ووجه له رسالة قائلا: "أطالب ناصر ماهر بالتركيز وضرورة أن يكون له دور في المباريات المقبلة، لأنه لاعب مهم للفريق وهذا ما أتوقعه منه".

وتابع "غير صحيح تحدث عبد الله السعيد معنا في أمور مالية من أجل التجديد، عبد الله نموذج لكل اللاعبين الشباب بسبب لأنه ملتزم بصورة كبيرة ونتمنى استمراره في الزمالك حتى نهاية مشواره".

وواصل "لا يوجد أي تفكير في رحيل بيسيرو، المدرب واجه صعوبات كبيرة جدا وأنا لا أدافع عنه وبالفعل هناك أخطاء لكن ليس منه فقط بل من المنظومة بالكامل، ودورنا الدفاع عن الفريق في الست مباريات المقبلة بالدوري حال فوزنا فيهم بنسبة كبيرة سنتوج باللقب".

واختتم ميدو تصريحاته "جمهور الزمالك يجب أن يكون لديه وعي كبير بـ (مين عايز يوقعنا) ومن يتداول أخبار من الممكن أن تضرنا".

ويواجه الزمالك فريق سموحة اليوم الأربعاء في ختام دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ويحتاج الزمالك للفوز مع تعادل مودرن سبورت أمام الجونة من أجل حسم بطاقة التأهل.