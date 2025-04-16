ديمبيلي: دفعنا ثمن الاسترخاء ضد أستون فيلا.. وأريد أن أكون حاسما أمام المرمى

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - عثمان ديمبيلي

أعرب عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان عن سعادته البالغة عقب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحجز باريس سان جيرمان مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سيناريو مثير أمام أستون فيلا الإنجليزي.

وفاز أستون فيلا على باريس سان جيرمان 3-2، لكن الفريق الباريسي استفاد من الفوز ذهابا بنتيجة 3-1 ليصعد بمجموع المباراتين.

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وقال عثمان ديمبيلي عبر بي إن سبورتس: "بدأنا المباراة بشكل جيد ولكننا دفعنا ثمن الاسترخاء، وسنتعلم جيدا من هذا الدرس. أستون فيلا كان خصما قويا للغاية لكننا حققنا الأهم في النهاية".

وأضاف "نعم نملك فريق شابا، لكنه نجح في بلوغ نصف النهائي، وهذا يتطلب أن نبذل قصارى جهدنا بعدما وصلنا إلى هذه المرحلة الهامة".

وأتم "ظهوري بشكل جيد يرجع إلى العمل الكبير الذي يقوم به الفريق بأكمله. أريد أن أكون حاسما أمام المرمى بشكل أفضل وسأعمل على تحسين هذا الأمر خلال التدريبات".

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، بعدما حسم النادي الإنجليزي مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.

باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام: 1995، 2020، 2021، 2024، 2025.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي
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