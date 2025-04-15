ميهوب يقود فريق الشباب.. قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

أحمد ميهوب - بيراميدز

أعلن نادي ييراميدز عن القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في ختام دور المجموعات من كأس عاصمة مصر الأربعاء المقبل.

ويقود فريق بيراميدز، تياجو ماركيز للفريق الأول ضد حرس الحدود.

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ويعاونه فرانشيسكو هينريكيز وإيهاب المصري لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - زياد هيثم.

اللاعبون: حسن طارق - بلال مؤمن - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد زهدي - حسن هشام - يوسف علي - عمر إسماعيل - أحمد محمود - أحمد فكري - زياد شاكر - مروان عصام - علي حمودة - عمر شعراوي - أحمد سعيد - يوسف شيكا - خالد حاتم - هاشم شعبان.

ويعد تواجد الثنائي تياجو وفرانشيسكو في قطاع الناشئين ضمن بروتوكول التعاون بين بنفيكا البرتغالي وبيراميدز

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.

ويتصدر حرس الحدود المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي الإسماعيلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ويتذيل الاتحاد السكندري المجموعة بدون رصيد من النقاط.

كأس عاصمة مصر كأس الرابطة بيراميدز حرس الحدود
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